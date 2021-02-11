إحالة المتهمين بقتل عامل تحرش بطفل في النهضة إلى الجنايات

أمرت نيابة السلام بإحالة المتهمين بقتل عامل، بعد استدراجه لنجل أحدهم والتحرش به، إلى محكمة الجنايات.ووجهت النيابة للمتهمين جريمة قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "إبراهيم.م، محمد.س" قاموا بالتعدى على "عماد.ع" بسلاح أبيض مطواه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب قيام المجني عليه بالتحرش بنجل المتهم الأول.وأقر المتهمين بأن المجنى عليه معروف بالمنطقة محل الواقعة بسوء أخلاقه وتحرشه بالفتيات والأولاد صغار السن، وقام باستدراج نجل المتهم الأول داخل ورشته وتحرش به لكن الطفل تمكن من الإفلات منه، مضيفين لم نتمالك أعصابنا وتوجهنا لمحل عمله وتعدينا عليه بالضرب بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.وطالبت النيابة العامة تطبيق أقصى عقوبة على المتهمين لقيامهم بقتل المتهم دون الإبلاغ عنه الجهات المعنية لتطبيق القانون ومعاقبته.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا الى لقسم شرطة السلام تفيد بقيام شخصين بالتعدى على صاحب ورشة لتحرشه بنجل أحدهم وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الاكمنة تم ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق