محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارعي النصر وأسوان

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال التطوير الجارية بامتداد شارع النصر حتى شارع أسوان بحي المناخ، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، والدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ والقائمين على أعمال تطوير الشارع.وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورصف شارع النصر باعتباره من الشوارع الحيوية الهامة التي تربط بين عدد من الأحياء ببورسعيد، لافتا أن ذلك يأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء الضواحي والعرب والزهور وغيرها لتحقيق السيولة المرورية والشكل الجمالي لمحافظة بورسعيد.ويشهد امتداد شارع النصر حتى شارع أسوان أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة لتتناسب مع طبيعة الشارع الحيوية، وذلك من أعمال رصف ووضع الطبقة الأسفلتية، والاهتمام بالمسطحات الخضراء على جانبي الشارع ورفع كفاءة الإضاءة بالشارع، لافتا أن جارى الانتهاء في أقرب وقت من كافة الأعمال بما يحقق سهولة الحركة وانتظام سير السيارات والمواطنين.