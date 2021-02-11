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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للصحافة»: لجنة لتحليل مديونيات المؤسسات الصحفية وتنقيتها

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:26 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
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استقبل المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، صباح اليوم، اللواء جمال عوض محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسامي عبد الهادي محمد، نائب رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة مديونيات المؤسسة الصحفية القومية لدى التأمينات وبحث سبل جدولتها وإمكانية السداد.

وبعد استعراض أوضاع الصحافة القومية ومديونية المؤسسات طرف التأمينات، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤسسات الصحفية القومية لتحليل المديونيات وإجراء المطابقة اللازمة وتنقيتها، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بداية الأسبوع المقبل والانتهاء في غضون أسبوعين، تمهيدا لبدأ بحث سبل جدولة المديونيات والاتفاق على طرق السداد، وبحث مدى إمكانية استثمار واستغلال الأصول بشكل مشترك بعد إجراء دراسات الجدوى اللازمة.

ويأتي هذا في إطار رغبة جادة وصادقة من جانب الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لحل مشكلة المديونيات من خلال طرح أفكار ورؤى جديدة لان الأفكار النمطية غير مجدية، ايمانًا منهما بأهمية دور الصحافة القومية في دعم الدولة المصرية ومساندتها داخليًا وخارجيًا، ومواجهة الاعلام المعادي الذي يستهدف أمن واستقرار بلادنا.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي لما تتوصل إليه اللجنة على أرض الواقع.

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