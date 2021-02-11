تحرير 68 قضية تموينية متنوعة في حملة أمنية بالجيزة

واصلت مديرية التموين بالجيزة، شن الحملات التموينية، لضبط المتهمين بحيازة سلع تجارية مغشوشة، وغير صالحة للاستهلاك، وإدخال الغش على المستهلكين.وأسفرت حملة عن تحرير 68 قضية تموينية متنوعة بين غش تجاري، وحيازة منتجات غذائية مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى إغلاق منشآت بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.