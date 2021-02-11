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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط عاطل يدير شبكة للدعارة «أونلاين» بالإسكندرية

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:25 م
ضبط عاطل
ضبط عاطل
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن في محافظة الإسكندرية، في ضبط عاطل انشأ صفحة على أحد مواقع شبكة الإنترنت، تحتوي على العديد من صور الفتيات، وبعض العبارات التي تبدي من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير امن الإسكندرية، إخطارا من مدير مباحث الآداب، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل يروج للأعمال المنافية للآداب، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود إحدى الصفحات على أحد المواقع على الإنترنت لأحد الأشخاص يبدى من خلالها المعلن استعداده لممارسة أعمال منافية للآداب.

تم عمل كمين للمتهم وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديده وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وتبين أنه عاطل، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على هاتفه المحمول ومزاولة نشاطه الآثم، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم، يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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