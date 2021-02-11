رئيس هيئة الأركان السوداني يؤكد عمق العلاقات مع الصين

أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السوداني، عمق العلاقات السودانية الصينية، وحرص القوات المسلحة على استمرار التعاون بين جيشي البلدين.وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الخميس، أن الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، استقبل سفير الصين لدى السودان ماي شين، يرافقه الملحق العسكري الصيني.ورحب رئيس هيئة الأركان السوداني، بالملحق العسكري الصيني الذي تولي مهامه مؤخرا وتمنى له التوفيق في أداء واجبه.