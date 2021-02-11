«مكافحة الإدمان»: نستهدف توعية الأكثر عرضة للمخدرات كالسائقين والعمال

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق يستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل السائقين والعمال، من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن حبوب التعاطي تعطي قوة في التركيز في السواقة وأنها تزيدهم أيضا قوة لتطبيق فترتين في العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى السائقين والعمال.وأكد عثمان، في تصريحات صحفية، أن هناك قبولا كبيرا من جانب السائقين والعاملين وإصرارهم على معرفة أماكن العلاج وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان، ويقوم المتطوعون لدى الصندوق بتوزيع مطبوعات على السائقين تتضمن كيفية الوقاية من أضرار تعاطي المخدرات الآثار السلبية من الإدمان والخدمات التي يقدمها الخط الساخن وكيفية تلقي الخدمات العلاجية من خلال المراكز المتخصصة الشريكة مع الخط الساخن مجانا وفي سرية تامة.