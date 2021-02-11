«تكنولوجيا معلومات التنسيقية» تجتمع مع الشبكة الإفريقية للتكنولوجيا المالية

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الأمين العام للجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، ونائب رئيس الشبكة الإفريقية للتكنولوجيا المالية نهى شاكر.وتطرق الاجتماع إلى التعريف بدور الجمعية ومجلس إدارتها وأهدافها العامة، ومناقشة الأطر التشريعية والتنظيمية لقطاع التكنولوجيا المالية في مصر، وأهمية التنسيق بين الجهات المشرفة على قطاع الاتصالات والقطاع المالي.