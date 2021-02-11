قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة.. السبت

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق "الريان، عرب الجرعان، إسكانات الأهالي خلف سيكو، إسكانات النيل بجميع حروفها، صف ضباط وأملاك 2، تقسيم مكة، القاهرة 2، القاهرة د، القاهرة ج، إسكندرية 1، الدلتا 1، البركة، كفر أبو صير، سيجال، البركة الشرقية والغربية، الأمن المركزي، المؤسسة العقابية، أحواض الطويل ودواود وحشان" وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا صباح يوم السبت الموافق 13 فبراير وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.يأتي هذا نظرًا لقيام الهيئة الهندسية بأعمال توسعات بالطريق الدائري، والذي يستلزم تحويل مسار خط مياه قطر 900 مم، الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه.وأهابت شركة المياه بمحافظة القاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.وأشارت الشركة إلى أنه تم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المنتشرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن.