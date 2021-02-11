تداول 26 سفينة بميناء دمياط وتصدير 23 ألف طن فوسفات ويوريا

تداولت أرصفة ميناء دمياط 26 سفينة حاويات وبضائع، اليوم الخميس، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23800 طن، تشمل 11270 طن فوسفات و12530 طن يوريا.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46811 طن، تشمل 9730 طن ذرة، و4600 طن خردة، و1495 طن خشب زان، و7500 طن كسب صويا، و1941 طن صودا، و2400 طن سكر، و12593 طن قمح.و بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 606 حاوية مكافئة تشمل خضراوات " بسلة وبطاطس وفاصوليا وخس وفلفل وطماطم وخضار مشكل مجمد "، وحاصلات زراعية " برسيم وبصل وريحان وشمر وليمون وسمسم ولب"، وفواكه "برتقال وفراولة ويوسفي وبلح، يتم تصديرها إلى كل من الامارات، والسعودية، والمغرب، وروسيا، والصين، وإنجلترا، وهولندا، وإيطاليا، وبنجلاديش، واليابان، وسلوفينيا، وإسبانيا، وأمريكا، والهند، ومالطا، وسنغافورة، وسيريلانكا.بلغ عدد الحاويات الوارد 968 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 910 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 59676 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38526 طنا.كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2616 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاويه 40 قدم قادم من 6 أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4843 شاحنة.