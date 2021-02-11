وزير خارجية البحرين: منتدى الصداقة أتاح لنا تبادل وجهات النظر

قال وزير خارجية البحرين، عبداللطيف بن راشد الزياني، إن منتدى الصداقة الذي عُقد اليوم الخميس، أتاح تبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية المهمة، ومنها تحديات الأمن والاستقرار.وصرح الزياني، في كلمته اليوم خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين: "تدارسنا في منتدى الصداقة، التحديات السياسية، وأكدنا على رغبتنا المشتركة في تعزيز علاقاتنا خدمة للمصالح المشتركة".وأضاف: "بحثنا التنسيق المشترك لمواجهة التحديات في المنطقة، ودرسنا التعاون المشترك بين دولنا في مرحلة ما بعد كورونا وخاصة في مجال الطاقة والابتكار والاقتصاد الرقمي".