الأنبا باسيليوس يستقبل الأنبا توما في مطرانية الأقباط الكاثوليك بالمنيا

استقبل الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك بمقر المطرانية، الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اللقاء جاء في زيارة أخوية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن جاء ذلك بحضور الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل عام إيبارشية المنيا.