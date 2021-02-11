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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مهلة وانذار للكيانات التعليمية غير المرخصة لتقنين أوضاعها بمطروح

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:23 م
الدكتور محمود قاسم
الدكتور محمود قاسم
ياسمين شعيب
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ترأس الدكتور محمود قاسم، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، اجتماع لجنة التعليم الخاص تنفيذا لتعليمات عاطف سلامة وكيل الوزارة.

وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، أنه تم مناقشة ودراسة وفحص موقف الكيانات التعليمية غير المرخصة والتي لديها استثناءات من أجل لتقنين أوضاعهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مؤكدا على أن المحافظ وجه بتشكيل لجنة عليا لدراسة مدى قانونية الكيانات غير
المرخصة وحل مشكلاتها وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وأشار " قاسم" إلي أنه تمت مناقشة كافة الصعوبات والمخالفات للمدارس الخاصة وذلك في ضوء القرار الوزاري 420 لسنة 2014 والمنظم للتعليم الخاص، وتابع أن أهم توصيات اللجنة،اليوم، هو إعطاء مهلة وانذار لتلك الكيانات لتوفيق أوضاعهم سواء مع هيئة الأبنية التعليمية أو مجلس مدينة مرسي مطروح أو الحماية المدنية أيا كانت تلك المخالفات.

وشدد علي أن "تعليم مطروح" سينفذ القانون والقرار الوزاري علي أي مؤسسة تعليمية خاصة تخالف اللوائح والترخيص الصادر لها، مؤكدًا أن وكيل الوزارة اعطي توجيهاته لإدارة التعليم الخاص بالمديرية لتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة للمدارس الخاصة في سبيل تقنين الأوضاع الإدارية والقانونية الخاصة بهم وفق اللوائح الوزارية.

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