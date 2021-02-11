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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب عدد من الهواتف المحمولة بمطار القاهرة

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:22 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبدالعظيم حمادة مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائره خطوط شركة تاركو للطيران رقم 1123T القادمة من الخرطوم اشتبه أحمد سيد الصغير رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكبة مصرية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية وتحمل معها شنطتى هاند صغيرة وشنطة على الكتف.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها بضائع أو أشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أجابت بالنفى.

وبالعرض على محمد حفظي نائب مدير الجمرك قرر تكليف نهي مصطفي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة وتفتيشها ذاتيا، حيث تبين عدم وجود شيء داخل حقائبها وبالتفتيش الذاتي الذي أسفر عن إرتداء الراكبة لجاكت أسفل البالطو به عدد من الجيوب بها 67 تليفون محمول ماركة IPhone وSamsung

وتكون فريق العمل المساعد من محمد زايد وأحمد سامي وحسام سليمان ومحمد طلعت ومحمود صابر تحت إشراف شريف بركات مدير الحركة.

وقرر عبدالعظيم حمادة طه مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط ضد الراكب برقم 6 لسنة 2021 بعد العرض علي إبراهيم عبد الطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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