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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تغلق عددًا من المحال التجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:22 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية، اليوم الخميس، إغلاق عدد من المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمخالفة الإجراءات الاحترازية.

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، إنها أغلقت عددا من المحال التجارية وذلك لمخالفتها تعاميم الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19 )، وعدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم تسجيل حالة وفاة و448 إصابة جديدة بكورونا و276 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

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