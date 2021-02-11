للتغيب عن العمل.. إحالة 19 موظفا للتحقيق في شبراخيت ورشيد

وجه هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية، والخدمية، والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين، مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.هذا وقد نفذت الوحدات المحلية بمركزي شبراخيت، ورشيد حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة، أسفرت عن إحالة 5 من العاملين بالوحدة الصحية بمحله بشر بمركز ومدينه شبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني، وإحالة 14 موظفا بالوحدة الصحية لقرية الحماد الغربي بقريه محلة الأمير برشيد للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.