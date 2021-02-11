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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية: مسحة «الميرون» واجبة على كل معتمد في المعمودية

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:20 م
القس بولس حليم
القس بولس حليم
جرجس صفوت
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي، الحلقة الأحدث من حملة «أقوال آباء الكنيسة».

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الميرون، وتمحورت الحلقة الأحدث حول القديس كبريانوس، أسقف قرطاجنة الذي عاش في القرن الثالث، وقال: «من اعتمد يجب ان يمسح ايضا لكي يصير بواسطة المسحة ممسوحا لله وياخذ نعمة المسيح».

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت على لسان متحدثها الرسمي القس بولس حليم، موعد إتمام طقس الميرون المُقدس، وقال "حليم" إنه سيجري طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفًا: وهذه هي المرة الأربعون التي يُصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017".

وكانت الكنيسة قد أعلنت للمرة الأولى عن نيتها إتمام طقس الميرون، عقب انتهاء أحدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف باسم المجمع المقدس، وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة والنائب الباباوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال أسقف بني سويف.

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