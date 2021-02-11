هيئة الكتاب تواصل استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي

تواصل الهيئة العامة للكتاب، إصدار العديد من الأعمال الإبداعية استعدادًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، المقرر إقامتها نهاية شهر يونيو المقبل، بعدما تم تأجيلها بسبب ظروف الحاجة الثانية من فيروس كورونا.وأصدرت الهيئة خلال الفترة الماضية أكثر من 400 عنوان متنوع في مجالات مختلفة سواء في الإبداع أو الفكر أو الفلسفة أو التاريخ وغيرها من المجالات.وتعمل الهيئة على إصدار العناوين التي تقدم بها مؤلفيها، وتم تأخير صدورها بسبب فيروس كورونا على مدار العام الماضي.وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي، قد أجلت إقامة المعرض في يناير الماضي لحماية الجمهور والناشرين من فيروس كورونا، خاصة وأن عدد زوار المعرض يتخطى يوميًا الـ 200 ألف زائر، وفي بعض الأيام يتخطى الـ 500 ألف زائر.