إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية ببني مزار بالمنيا
الخميس 11/فبراير/2021 - 02:19 م
المنيا ـ على حسينطباعة
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، 3 حالات تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص علي الأراضي الزراعية، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
و قال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية قامت اليوم الخميس، بإزالة 3 حالات تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص علي مساحة 2 قيراط، بقرية ابشاق بالوحدة المحلية لقرية بني علي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
و أضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تواصلان الإشراف علي إصلاح تسريب المياه بخط 4 بوصة بشارع المزرعة رقم 6، خلف منطقة "قلابيظو" وتم استدعاء المقاول المسؤول وجاري إصلاح العطل.
و قال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية قامت اليوم الخميس، بإزالة 3 حالات تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص علي مساحة 2 قيراط، بقرية ابشاق بالوحدة المحلية لقرية بني علي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
و أضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تواصلان الإشراف علي إصلاح تسريب المياه بخط 4 بوصة بشارع المزرعة رقم 6، خلف منطقة "قلابيظو" وتم استدعاء المقاول المسؤول وجاري إصلاح العطل.