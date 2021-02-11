إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية ببني مزار بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، 3 حالات تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص علي الأراضي الزراعية، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.و قال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية قامت اليوم الخميس، بإزالة 3 حالات تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص علي مساحة 2 قيراط، بقرية ابشاق بالوحدة المحلية لقرية بني علي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.و أضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تواصلان الإشراف علي إصلاح تسريب المياه بخط 4 بوصة بشارع المزرعة رقم 6، خلف منطقة "قلابيظو" وتم استدعاء المقاول المسؤول وجاري إصلاح العطل.