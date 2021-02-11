الصحة: مصر ستحصل على كميات من لقاح كورونا آخر فبراير

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر ستبدأ فى الحصول على الكميات الخاصة بلقاح كورونا من الاتحاد العالمي للقاحات، آخر فبراير الجارى، وهو ما يمكنها من تطعيم باقي الفئات المستهدفة بالتطعيم.وقالت وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية حول وضع كوفيد- 19 في إفريقيا، إن منظمة الصحة العالمية تسعى مع "الجافي" إلى التوفير العادل للقاحات، مؤكدة أن الدول الكبرى تسيطر وتستحوذ على اللقاحات وكل الكميات التى يتم إنتاجها.