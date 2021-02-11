«توصل بالسلامة».. مبادرة لتوعية السائقين بأضرار تعاطي المخدرات

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار تنفيذ مبادرة "توصل بالسلامة" لتوعية السائقين بأضرار تعاطي المخدرات، بالمحافظات المختلفة، في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات التي يشترك فيها الصندوق.وأضاف الصندوق، في بيان اليوم الخميس، تستهدف المبادرة توعية السائقين في المواقف العمومية والميادين العامة بالتنسيق مع المحافظين، وإلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، والتي تتنوع بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة، كذلك توفر المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.