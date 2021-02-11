المجلس الرعوي بالإسكندرية يعقد اجتماعه الرابع

اجتمع نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بالمجلس الرعوي بالإسكندرية.دار الإجتماع حول أهمية المجلس بالإيبارشية البطريركية، وهي ضرورة قصوى تجعل الواقع الرعوي ملموس، كما تساهم في تقديم حلول ومبادارات لأجل واقع أفضل.كما تم أيضًا العمل في مجموعات مناقشة، عن رؤية المجلس للفترة القادمة.