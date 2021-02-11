محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية إلى منطقة الدعايم، تابعت خلالها الأعمال التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة حازم حواس خلال اليومين الماضيين لرفع مستوى النظافة العامة.وفى سياق متصل، وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها إلى رئيس الوحدة المحلية بعقد محاضر تنسيقية للتأكد من تنفيذ كافة أعمال المرافق بمنطقة الدعايم، لإعداد المقايسات الخاصة برصف الطريق الرئيسى بالأسفلت وإدراج الشوارع الفرعية بخطة العام المالى القادم.وعلى جانب آخر، قامت "محافظ دمياط" بالمرور على الأعمال الجارية بمشروع تطوير كورنيش النيل، إذ تابعت عمليات رفع كفاءة ممشى الكورنيش والجزيرة الوسطى ببلاطات الإنترلوك، مؤكدة على تنفيذ هذه الأعمال طبقًا للمعايير الفنية والهندسية ووفقًا للبرنامج الزمنى المحدد.