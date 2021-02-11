البابا تواضروس يعزي وكيل مطرانية العريش في رحيل زوجته

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية واجب العزاء للقس غبريال ابراهيم وكيل مطرانية العريش وشمال سيناء في رحيل زوجته، التي رحلت منذ يومين بعد معاناة مع المرض.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن البابا التقى كذلك بنجلة القس غبريال وقدم لها واجب العزاء في رحيل والدتها.