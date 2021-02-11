ماذا تعني فعالية اللقاحات ضد كورونا؟

عندما يتعلق الأمر بفعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو النسخ المتحورة للفيروس، يجري الحديث عن نسب مئوية مرتفعة ولكن يصعب فهمها، في ما يلي بعض التوضيحات التي قد تساعد على ذلك.عندما يقال إن اللقاح فعال بنسبة ما ضد كوفيد-19، فهذا يعني أنه يقلل من خطر الإصابة بالمرض بمثل هذه النسبة وفقًا لحسابات معديه بناءً على تجارب سريرية أجريت على متطوعين.وعندما يشارك عشرات الآلاف من المتطوعين في تجربة ما، يتلقى قسم منهم اللقاح والآخر لقاحا وهميا.خلا التجربة، يعيشون جميعهم حياة طبيعية وسيصاب البعض بكوفيد-19.إذا كان اللقاح فعالًا، فسيكون عدد المصابين أقل بين المشاركين الذين تلقوا اللقاح الفعلي.لتوضيح ذلك، يمكننا أن نأخذ كمثال اللقاح الروسي سبوتنيك-في الذي كان آخر لقاح نُشرت نتائجه في 2 فبراير في مجلة ذا لانسيت الطبية.أظهرت النتائج أن اللقاح فعال بنسبة 91،6% ضد المرض المصحوب بأعراض.توصل الباحثون الروس إلى هذا الرقم لأن 16 من 14900 متطوع تلقوا جرعتين من اللقاح (بفارق ثلاثة أسابيع) ثبتت إصابتهم بالفيروس، مقارنة مع 62 من أصل 4900 متطوع تلقوا اللقاح الوهمي.في هذه المرحلة، تعد أفضل اللقاحات أداءً اللقاحان اللذان تنتجهما شركات فايزربايونتيك وموديرنا باستخدام تقنية الحمض النووي المرسال.وبلغت فعاليتهما 95% و94،1% على التوالي مع فارق 21 يومًا و28 يومًا بين الجرعات، على التوالي أيضًا.لكن فعالية اللقاح ليست رقمًا ثابتًا وتعتمد على عدة معايير مثل كيفية إعطاء اللقاح.