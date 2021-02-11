البابا يستقبل الأنبا قزمان أسقف العريش

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل نيافة الأنبا قزمان أسقف إيبارشية شمال سيناء.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك جاء بالمقر الباباوي بكاتدرائية الاقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية بالقاهرة.وأشار إلى أن اللقاء جاء لتدبر أمور الخدمة بالإيبارشية، حيث صاحب الأنبا قزمان، وفد من كهنة الايبارشية.