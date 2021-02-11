«بني سويف» تواجه رفع أجرة «الميكروباص» الخميس والجمعة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، السكرتير العام المساعد، ببحث شكوى عدد من المواطنين من قيام بعض سائقي سيارات الأجرة "الميكروباص" برفع تعريفة الركوب "الأجرة" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، ما يشكل عبئا على المواطنين فضلا عن مخالفة التعريفة التي أقرتها المحافظة لخطوط سير السيارات بينها وبين المحافظات المجاورة.وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، أشرف اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، على تنظيم حملة مفاجئة شارك فيها العقيد أحمد حسن، مباحث المرور، والعميد خالد زكي، مدير مشروع المواقف بالمحافظة، وتم التوجه للطريق الصحراوي الشرقي وعمل تمركز أمني متحرك "كمين مروري" على أماكن خطوط سير السيارات القادمة من القاهرة في طريقها إلى بني سويف.وقامت الحملة باستيقاف سائقي السيارات والاستعلام من الركاب عن قيمة التعريفة الركوب التي قاموا بدفعها للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة "الموضحة في الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة" لخطوط السير من وإلى القاهرة والجيزة وضواحيها، حيث تم تحرير عدد من المحاضرلبعض السائقين لعدم التزامهم وتحصيلهم مبالغ أزيد من الأجرة المقررة استغلالا لكثافة حركة السفر المرتبطة بنهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وتم التنبيه على الركاب بعدم التهاون في الإبلاغ عن أية مخالفة برفع الأجرة أو تقطيع مسافات، مع الالتزام بارتداء الكمامات.