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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:14 م
جريدة الدستور
أحمد عوض
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ننشر تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم، أمام بالميراس البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، من أجل تحديد المركزين الـ3 والـ4 في بطولة كأس العالم للأندية لسنة 2021، حيث تقام مباراة الأهلي في تمام الساعة الـ5 مساء بتوقيت محافظة القاهرة.

أما الجانب الآخر لقي نادي بالميراس خسارة من فريق تايجرز أونال، وكانت النتيجة هدف مقابل لاشئ.

أما فريق بايرن ميونخ سوف يلعب النهائي، اليوم، ضد فريق تايجرز أونال المكسيكي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت محافظة القاهرة.

قنوات بين سبورت الرياضية "beIN Sports"، حصلت على حق عرض وإذاعة مباراة الأهلي أمام بالميراس على قناة بين سبورت المفتوحة على الأقمار الصناعية المتعددة beIN Sport HD، حيث تعد المرة الثالثة التي تذيع فيها القناة مباراة فريق الأهلي هذا بجانب إذاعتها على قنواتها المشفرة "بي إن سبورت 1 وبي إن سبورت 11".

المباراة تنقلها عدة قنوات مفتوحة وهى قناة بي إن سبورت المفتوحة beIN Sport HD وقناة الكأس Alkaas HD 3 وقناة مكسبي Mksaby .

وفيما يلي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي على جميع الأقمار الصناعية:

تردد bein sport المفتوحة على النايل سات

- تردد قناة بى إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي يوتلسات
-التردد (ميجا هرتز)11054
-معدّل استقطاب الموجة أفقي
-معدّل الترميز 27500
-معدّل تصحيح الخطأ 2/3
-إشارة ارسال البث DVB-S2
-معدّل تردد الموجة 8PSK

تردد قناة بى إن سبورت المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات 1

-التردد (ميجا هرتز) 11566
-معدّل استقطاب الموجة أفقي
-معدّل الترميز 27500
-معدّل تصحيح الخطأ 2/3
-إشارة ارسال البث DVB-S2
-معدّل تردد الموجة 8PSK

تردد bein sport المفتوحة على النايل سات

-التردد ميجا هرتز": 11054
-معدّل الترميز: 27500
-إشارة ارسال البث: DVB-S2
-معدّل استقطاب الموجة: أفقي
-ترميز القنوات/معدّل تصحيح الخط: 2/3
-معدّل تردد الموجة: 8PSK

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي لقي خسارة سابقة أمام بايرن ميونخ، بطل أوروبا بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، في الوقت الذي كان ينتظر فيه عشاق كرة القدم في مصر وجميع دول العالم توقعات فوز النادي الأهلي.

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