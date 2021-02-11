جمال الحريم الحلقة 44.. نور تكتشف حقيقة بيت المصيري

أحداث جمال الحريم الحلقة 44

تفاصيل الحلقة 44 جمال الحريم

جمال الحريم 44

نجوم أبطال مسلسل جمال الحريم

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، يبحث مستخدمو شبكة الإنترنت عن تفاصيل الحلقات الأخيرة من مسلسل جمال الحريم الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه على الشاشة لسخونة أحداثه وتصاعدها بشكل كبير.وترصد "الدستور" في هذا التقرير أحداث الحلقة 44 من مسلسل جمال الحريم، حيث شهدت الأحداث حيرة كبيرة من نور حول تجسيد شخص مجهول لجدها الشيخ حسن الذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبد الله وتحدثت في ذلك مع الشيخ إبراهيم "إيهاب فهمي"، والذي بدوره قال لها عليها أن تعتمد على نفسها لمواجهة الشر والتغلب عليه وأنها من نسل طيب ويجب أن تواجه كافة الصعوبات وأكد لها الشيخ إبراهيم أنها لابد وأن تواجه عائلة المصيري وإياد ابن خالتا الذي يجسده حازم سمير.يكشف الشيخ إبراهيم لنور حقيقة منزل المصيري خلال أحداث الحلقة 44 من مسلسل جمال الحريم، حيث أكد لها أن منزل المصيري الذي يمارس فيه الشر هو نفس المنزل الذي قدم فيه مقصود ولاءه للشيطان وأعمال السحر وأن المنزل ملئ بالشر وخيرها بين العودة إلى النور من جديد أو الاستمرار في الظلام.على جانب آخر يستمر الجن في مطاردة نور ويوسف الذي يقوم بدوره خالد سليم ويظهر في شكل طفل أو إنسان مخيف، وهو الأمر الذي كشفه لهم الكاهن أثناء تواجدهم بالكنيسة وطلب الكاهن من نور العودة إلى منزلها مرة أخرى وتتبع العلامات التي تكشف لها الحقيقة.تستمر أحداث الحلقة 44 في التصاعد ويقوم الشيخ حسن بزيارة نور ويكشف لها حقيقته وأنه جدها وليس شخص آخر ونصحها باستكمال مشواره ومواجهة الشيطان وأنها نبتة طيبة لمحاربة الشيطان وعليها أن تعود لأصلها لتعرف مدى قوتها.يقوم ببطولة مسلسل "جمال الحريم" نخبة كبيرة من نجوم الفن وهم نور اللبنانية ودينا فؤاد وخالد سليم والفنان الكبير صلاح عبد الله وحازم سمير وأشرف مصيلحي وإيهاب فهمي وأمير شاهين ومن تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجي وحقق مسلسل جمال الحريم نجاحا كبيرا على شاشة dmc منذ بدء عرضه.