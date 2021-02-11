أكثر من 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الخميس عن تسجيل 1101 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وقالت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أنه تم تسجيل حالتي وفاة، و652 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.. مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من إجمالي الإصابات.