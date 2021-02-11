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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السوري: طائرة مجهولة تستهدف سيارة أسلحة قادمة من العراق

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:08 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن طائرة مسيرة مجهولة استهدفت سيارة تحمل شحنة أسلحة قادمة من العراق، وذلك بالقرب من معبر عسكري غير شرعي بين العراق وسوريا، تستخدمه الميليشيات للتنقل بين البلدين وإدخال التعزيزات والشحنات منه، قرب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

ودوت انفجارات عنيفة بالمنطقة عقب استهداف السيارة المحملة بذخيرة وسلاح، فيما لم ترد معلومات عن حجم الخسائر البشرية والمادية.

وكان المرصد السوري قد أشار في الثالث من الشهر الجاري إلى قصف إسرائيلي استهدف مزارع تتواجد فيها ميليشيات تابعة لـ"حزب الله" اللبناني والمقاومة الشعبية لتحرير الجولان، تزامنًا مع انفجارات في نقاط عسكرية تابعة للواء 90 دبابات التابع لقوات النظام، والذي تتمركز فيه ميليشيات إيرانية، في منطقة الهبارية بريف القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع محافظة درعا، ما أدى إلى تدمير تلك المواقع.

وقبل أيام وصلت ميليشيا جديدة موالية لإيران إلى مدينة البوكمال، قادمة من محافظة حلب، بغية الانتشار في المنطقة وعند الحدود مع العراق، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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