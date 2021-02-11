«المورد الثقافي» يطلق النسخة الرقمية من مهرجان «ريدزون» السنوي

أعلن المورد الثقافي بالشراكة مع مؤسسة Kirkelig Kulturverksted النرويجية، عن إطلاق نسخة 2021 الرقمية من مهرجان ريدزون وذلك في الفترة من 4 حتى 7 مارس 2021."ريدزون" هو مهرجان سنوي متعدّد الاختصاصات، أطلق عام 2013، يقارب إشكاليات معاصرة بروح نقديّة ويسعى إلى تقديم أعمال فنية تتمحور حول حرية التعبير في الفنون والثقافة. قدّمت الدورات السابقة منه في كلّ من القاهرة وبيروت وتونس وطنجة وأوسلو.المورد الثقافي مؤسسة إقليمية غير ربحية تأسست عام 2003، تسعى إلى دعم الإبداع الفني في المنطقة العربية وتشجيع التبادل الثقافي داخل المنطقة وخارجها.