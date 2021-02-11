سيامة راهبين في رتبة الأسقفية للمطرية وعزبة النخل

رجحت مصادر كنسية مُطلعة، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية انضمام أسقفين لقائمة السيامات، المقرر أن يقوم البابا بإتمام طقوسها في مارس المقبل.وجاء الأسقف الأول رتبة أسقف عام لإيبارشية المطرية وعين شمس، خلفًا للأنبا هرمينا أسقف شرق الإسكندرية، وهو الراهب القمص مارتيروس أفامينا.بينما جاء الراهب الثاني بترتبة أسقف عام أيضًا على إيبارشية عزبة النخل خلفًا للأنبا بافلي، أسقف المنتزه، وهو الراهب القمص أولجيوس البراموسى.