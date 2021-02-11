إخلاء المباني الصادر لها إزالة بمستشفى فارسكور المركزي بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان، لسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإخلاء المباني الصادر لها قرار إزالة بمستشفى فارسكور المركزي، وتم البدء في أعمال الإخلاء ونقل الخدمات التي كانت موجودة بتلك المباني بما يضمن استمرارها بأماكن أخرى آمنة بالمستشفى.وقد نوهت محافظ دمياط، الى أنه تم توجيه مديرية الصحة بتنفيذ هذه الأعمال على وجه السرعة، حفاظًا على سلامة المرضى، مؤكدة على عرض مستندات المشروع بعد التنسيق مع وزارة الصحة والسكان للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير هذه المباني.