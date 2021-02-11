حي السلام يغلق 10 مصانع ومخازن مخالفة

أغلق حي السلام أول في محافظة القاهرة، برئاسة محمد عبد الهادي، رئيس الحي، مصنع نجارة بالبدروم في 65 شارع أحمد ابن حنبل، وأغلق مصنع ملابس بالبدروم في 52 شارع الإمام البخاري، ومصنع أثاث بالبدروم في القطعة 8 بشارع نبيل البشبيشي، ومخزن قماش بالبدروم في 382 شارع المروة بتقسيم عمر بن الخطاب.وقام حي السلام أول بغلق مصنع نسيج بالبدروم في 9 شارع مسجد الفردوس تقسيم أبو العز، ومصنع تكسير قماش في 9 شارع مسجد الفردوس تقسيم أبو العز، ومخزن كيماويات في 26 شارع مسجد الفردوس تقسيم أبو العز.كما ترأس محمد عبد الهادي رئيس الحى حمله مكبره لغلق وتشميع الانشطه المداره بدون ترخيص وأسفرت الحملة غلق وتشميع بدوم بالتجاريين، وغلق وتشميع بدوم مدينه قباءوغلق وإخلاء مخزن تحت العقار مخالف بشارع السادات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفيينويأتي ذلك تنفيذا لتوحيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهره لتحقيق الانضباط وترسيخ هيبه الدولة