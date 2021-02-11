وزيرة الصحة: تعاقدنا مع شركة مصنعة للقاح كورونا على إنتاجه في مصر

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،أعن الانتهاء من التعاقد مع إحدى الشركات المنتجة للقاحات فيروس كورونا لتصنيع لقاحها في مصر، وتصديره للقارة الأفريقية وبأسعار في متناول جميع الدول.وقالت زايد، في تصريحات خلال مؤتمر منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات ليست الحل النهائي للقضاء على الوباء، ولكن مع التطور سيكون هناك لقاحات أكثر فاعلية، ولكن لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.