قطع الكهرباء عن 4 مناطق لصيانة «مغذي موردة النيل» بمغاغة السبت

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، أنه سيتم فصل مغذي كهرباء "موردة النيل" بالمدينة، يوم السبت القادم لإجراء أعمال الصيانة الدورية.وأكد المهندس محمد سيد ليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن مغذي الكهرباء "موردة النيل" سيتم فصل التيار الكهربائي عنه وإيقافه عن العمل يوم السبت المقبل 13 فبراير الجاري، بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الثانية عشر ظهرا وذلك للقيام بأعمال الصيانة الدورية له وسيعود التيار الكهربائي عقب الانتهاء من هذه الأعمال في نفس اليوم.وأوضح رئيس المركز، أن المناطق التي ستتأثر بفصل المغذي وسيتم قطع التيار الكهربائي عنها، 4 مناطق هي " تحت الطراد، وتقسيم أحمد حسن، والمنطقة المجاورة لسكن عدوي، وشارع البحر الأعظم".