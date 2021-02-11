«عاملين سيجوارت» تطالب المسئولين بالتدخل لصرف مستحقاتهم من الأرباح السنوية

تقدم أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت"، بعدة شكاوى إلى عدد من الجهات المسؤولة، للمطالبة بالتدخل للحصول على مستحقاتهم من الأرباح السنوية،بعدما أعلن مجلس إدارة الشركة صرف أرباح العام الماضي بما يساوي 6 أشهر فقط، بالرغم من زيادة ميزانية العام الحالي بما قيمته 48 مليون جنيه عن العام الماضي، وفي الوقت الذي كانت قيمة أرباح العام الماضي التي تم صرفها لهم بما يساوي 8 أشهر، أي ما يقدر بأكثر من شهرين عن ما أقره رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة عماد الدين مصطفى عن العام الحالي.وأكد عمال الشركة، أنهم لن يتهاونوا في حقوقهم، مشيرين إلى أن تحركاتهم القادمة ستكون وفقًا للحقوق المشروعة، والتي يمنحها لهم الدستور والقانون، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم المشروعة، والتي تتمثل في عدم تصفية الشركة كما يتردد في الآونة الأخيرة، والعمل على تطويرها، والحصول على متأخراتهم المالية من الأرباح.