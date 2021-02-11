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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمحطة صرف صحى الزهور

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:57 م
محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل
بورسعيد:شيماء رشاد
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أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بجولة ميدانية لتفقد أعمال إنشاء محطة صرف صحى الزهور ومعدلات التنفيذ الجارية، رافق خلالها اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، والشركات الهندسية القائمة على أعمال إنشاء المحطة.

و استعرض محافظ بورسعيد الأعمال الإنشائية التي تشهدها المحطة الجديدة مشددا على سرعة إنجاز كافة الاعمال في أقرب وقت لبدء تشغيل المحطة، لأن محطة الصرف الصحي الجديدة بحي الزهور تخدم العديد من المناطق واهمها مناطق شباب المدينة، وقبضايا، وأرض النوادي.

وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد خطة موسعة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي بمختلف الأحياء وأهمها حي الضواحي وحى الزهور، وذلك لتخفيف الضغط عن المحطات الموجودة حاليا ولضمان استيعاب المشروعات الجديدة التي تشهدها المحافظة، وفي إطار خطة المحافظة للقضاء على مشكلات الصرف الصحي تماشيا مع التنمية المنشودة على أرض بورسعيد.

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