شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد تصاحبه رياح معتدلة على معظم الأنحاء، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وبارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وبالنسبة للظواهر الجوية المصاحبة، تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوى على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوى في طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 22 12الإسكندرية 21 12وادى النطرون 21 13طنطا 22 12شبين الكوم 22 12دمنهور 21 12بلطيم 21 13مطروح 20 10السلوم 21 11سيوة 23 11بورسعيد 22 14دمياط 22 13الزقازيق 22 12المنصورة 22 13الاسماعيلية 22 12السويس 23 13العريش 22 12رفح 22 12رأس سدر 23 13نخل 23 08نويبع 27 17طابا 24 15كاترين 20 08الطور 24 13شرم الشيخ 27 16الغردقة 27 14مرسى علم 27 15الفيوم 24 10بنى سويف 24 10المنيا 24 09أسيوط 24 09سوهاج 28 10قنا 29 12الأقصر 30 13أسوان 30 14ادفو 31 13أبوسمبل 30 14الوادى الجديد 30 11شلاتين 28 17ابو رماد 27 18حلايب 26 18رأس حدربة 26 19