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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:55 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد تصاحبه رياح معتدلة على معظم الأنحاء، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وبارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية المصاحبة، تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوى على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوى في طبقات الجو العليا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 12
الإسكندرية 21 12
وادى النطرون 21 13
طنطا 22 12
شبين الكوم 22 12
دمنهور 21 12
بلطيم 21 13
مطروح 20 10
السلوم 21 11
سيوة 23 11
بورسعيد 22 14
دمياط 22 13
الزقازيق 22 12
المنصورة 22 13
الاسماعيلية 22 12
السويس 23 13
العريش 22 12
رفح 22 12
رأس سدر 23 13
نخل 23 08
نويبع 27 17
طابا 24 15
كاترين 20 08
الطور 24 13
شرم الشيخ 27 16
الغردقة 27 14
مرسى علم 27 15
الفيوم 24 10
بنى سويف 24 10
المنيا 24 09
أسيوط 24 09
سوهاج 28 10
قنا 29 12
الأقصر 30 13
أسوان 30 14
ادفو 31 13
أبوسمبل 30 14
الوادى الجديد 30 11
شلاتين 28 17
ابو رماد 27 18
حلايب 26 18
رأس حدربة 26 19

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