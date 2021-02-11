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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تراجع أسماء المستحقين بمنطقة بير أم سلطان

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:55 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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اجتمع اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، ولجنة من المحافظة لمراجعة ملفات أصحاب العقارات التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري لحصولهم على التعويض لنزع الملكية، في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من كشوف الحصر الخاصة بالمستحقين تمهيدا لإزالة المنطقة وتعويضهم.

وقام اللواء أحمد جودة رئيس حي البساتين، ويرافقه لجنة من المحافظة ومكتب النائب وإدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بالمرور على العقارات والمصانع التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري بمنطقة بير أم سلطان والتنبيه على السكان بسرعة تجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على التعويض لنزع الملكية.

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