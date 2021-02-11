وزيرة الصحة: انخفاض الوفيات بالأورام 30% خلال جائحة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن معدل الوفيات بالأورام انخفض عن العامين السابقين، فترة تفشي فيروس كورونا، بنسبة 30%.وأوضحت زايد، في تصريحات خلال مؤتمر منظمة الصحة العالمية المنعقد الآن، أن مصر لم توقف المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنها اتبعت إجراءات الوقاية لتوفير كافة الخدمات الطبية خلال جائحة كورونا.وأشارت إلى أن مصر وضعت استراتيجيات لمواجهة المرض وراعت الأبعاد الاقتصادية وأوضاع المجتمع وطبيعة الحياة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.