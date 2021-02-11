غلق وتشميع مركزًا للدروس الخصوصية بشارع لكوظ بالزقازيق

قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بحملات تفتيشية على مراكز الدروس الخصوصية وأسفرت عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بشارع لكوظ بنطاق الحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.وأكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.