لكشف هوية جثة مجهولة.. أمن الجيزة يفحص بلاغات التغيب

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية أحد الأشخاص تم العثور على جثته بمنطقة البدرشين، وبيان ملابسات الحادث.استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان أبلغوا عن العثور على الجثة، كما تم إجراء مناظرة لها، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الجريمة.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة البدرشين، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شخص مجهولة الهوية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.