وزيرة الصحة: مصر لم توقف خدماتها الصحية خلال جائحة كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر لم تستخدم سوى 30% من طاقات أسرة الرعاية والأكسجين خلال جائحة كورونا، وهو ما يدل على قدرات النطام الصحي القوية في التعامل مع الأزمة.وقالت زايد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية حول وضع كوفيد 19 في أفريقيا، إنه لم يحدث في مصر توقف للخدمات الطبية الأخرى، ولم يتم تأخير الجراحات العاجلة للمرضى.وأضافت أن الوزارة استمرت في توفير خدمات مبادرات الرئيس السيسي للصحة مثل خدمات صحة المرأة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف عنها، وكذلك الكشف عن الاعتلال الكلوي.