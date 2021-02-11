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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: مصر لم توقف خدماتها الصحية خلال جائحة كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:51 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودي
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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر لم تستخدم سوى 30% من طاقات أسرة الرعاية والأكسجين خلال جائحة كورونا، وهو ما يدل على قدرات النطام الصحي القوية في التعامل مع الأزمة.

وقالت زايد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية حول وضع كوفيد 19 في أفريقيا، إنه لم يحدث في مصر توقف للخدمات الطبية الأخرى، ولم يتم تأخير الجراحات العاجلة للمرضى.

وأضافت أن الوزارة استمرت في توفير خدمات مبادرات الرئيس السيسي للصحة مثل خدمات صحة المرأة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف عنها، وكذلك الكشف عن الاعتلال الكلوي.

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