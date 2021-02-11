خروقات بحرية إسرائيلية للمياه الإقليمية اللبنانية

واصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها للمياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات المكثفة التي تنفذها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أنه تم تسجيل 3خروقات بحرية من قبل زوارق حربية إسرائيلية للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة بجنوب لبنان، لمسافة أقصاها حوالي 296 مترا، مشيرا إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.