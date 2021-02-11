«المرافق العامة» تستفيد من دورات أكاديمية مكافحة الفساد في التثقيف العمالي

أشاد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عادل نظمي، بالدورات التدريبية التي تنظمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.جاء ذلك خلال استعراض التقرير الذي عرضه أعضاء هيئة مكتب النقابة المشاركين في البرنامج الوطني لتنمية مهارات القيادة بالأكاديمية، حيث قرر المجلس تنفيذ هذه التجارب الوطنية الواعدة ضمن خطة التثقيف العمالي داخل مواقع العمل.ووافق المجلس على تشكيل لجنة لتطوير وتحديث مراكز أنشطة الرعاية والخدمات بالإسكندرية وجمصة وإنشاء مجمع ثقافي واجتماعي لرعاية أسر العاملين بمرسى مطروح، وتقديم خدمات مباشرة للعاملين بمشروع الضبعة لإنتاج الطاقة النووية.كما وافق مجلس إدارة النقابة العامة، على تعديل هيئات مكاتب عدد من اللجان النقابية، على أن يتولى عصام مباشر نائب رئيس النقابة العامة رئاسة اللجنة النقابية للعاملين بإسكان محافظة الشرقية، وقرر المجلس صرف إعانات عاجلة لبعض الحالات المرضية مع دعم الأنشطة الترفيهية والرحلات التي تنظمها اللجان النقابية ضمن حملة "اعرف بلدك".