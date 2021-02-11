وزيرة الصحة: استقبلنا 3 شحنات لقاح كورونا من «سينوفارم» و«استرازينكا»

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر استقبلت 3 شحنات من لقاحات كورونا من شركات "سينوفارم" و"استرازينكا".وقالت زايد، خلال مؤتمر منظمة الصحة العالمية المنعقد الآن حول طبيعة فيروس كورونا في إفريقيا، إنه يتم تطعيم الفرق الطبية في المستشفيات الخاصة بالعزل والحميات والصدر كونهم في خط المواجهة الأول مع المرض.وأضافت، أن مصر من أوائل الدول التي بادرت باتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية في مواجهة الجائحة.