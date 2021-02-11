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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير النقل يتابع معدلات تطوير الطريق الدائري

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:45 م
كامل الوزير
كامل الوزير
علا غزال
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أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ أعمال تطوير وصيانة وتوسعة الطريق الدائري.

وتأتي أعمال التطوير بالتزامن مع تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع التطوير، والتقدم في سير الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير.

وبدأت الجولة، بتفقد المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، لمتابعة معدلات التنفيذ، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى،وجارى الانتهاء من ( إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه وتوسعة جميع الكبارى في هذه المسافة ).

كما تابع أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع إسكندرية الزراعى إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم.

بعدها توجه وزير النقل لتفقد المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم حيث تم متابعة التقدم في أعمال نقل المرافق وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات، وكذلك أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوبًا إلى جانب الكوبرى الحالى، وكذلك التقدم في أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الأوتوستراد.

وشدد الوزير على الشركات المنفذة باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل واستمرار تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، والاهتمام بأعمال النيوجرسي واستمرار تنفيذ خطة إنارة الطريق ليكون الطريق مع الانتهاء من تطويره في شكل حضاري متميز.

كما أكد وزير النقل على تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز في هذا المشروع الحيوي الهام الذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى حيث يمر عليه مايقرب من 213 ألف سيارة يوميًا.

وأشار إلى أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها بالطريق ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة، وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.

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