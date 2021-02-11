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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جلسة عاجلة لمحاكمة جزار متهم بقتل أب رفض زواجه من ابنته

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:45 م
محكمة
محكمة
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تسلمت محكمة استئناف القاهرة، أوراق إحالة جزار لمحكمة الجنايات لقتله والد فتاة رفض زواجه منها في الجيزة، لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمته.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "م.ح.ع"، 24 سنة، جزار، في القضية رقم 18847 لسنة 2020 جنايات مركز البدرشين، والمقيدة برقم 5170 لسنة 2020 كلي جنوب الجيزة بقتل المجني عليه ربيع ط ع عمدا مع سبق الإصرار والترصد على أثر خلافات سابقة بينهما بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وتربص به متتبعا مسار طريقه وما أن ظفر به حتى باغته من خلفه مجريا سلاحه الأبيض بمنحره قاصدا إزهاق روحه فحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

وأقرت وفاء ربيع، 19 سنة، نجلة المجني عليه، أنه حال تواجدها بشرفة مسكنها المطلة على الطريق العام وبرفقتها شقيقتها أبصرت قدوم المتهم من خلف والدها وباغته بسلاحه الأبيض وفور مشاهدتها لذلك ترجلت على سلم العقار سكنها حتى شاهدت والدها غارقا في دمائه وبه جرح ذبحي في عنقه ما أدي لوفاته متأثرا بجراحه وأرجعت قيام المتهم بارتكاب ذلك، نظرًا لخلافات سابقة فيما بينهما بعد رفض والدها زواج المتهم منها، مؤكدة سابقة تهديد المتهم لها بإيذاء والدها في حالة عدم استجابته لمطلبه بالزواج منها.

وأضافت زوجة المجني عليه أنها يوم الواقعة سمعت أصوات صراخ ابنتيها وأخبروها بتعدي المتهم على زوجها باستخدام سلاح أبيض فترجلت على سلم العقار مسكنها وشاهدت المجني عليه غارقًا في دمائه وبه جرح ذبحي في عنقه، وشاهدت المتهم يفر هاربا من مسرح الجريمة.
أقر المتهم بارتكابه واقعة قتل المجني عليه، بأنه وعلى أثر خلافات سابقة فيما بينهما بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه وأعد لذلك سلاح أبيض "سكين" بعدما تتبع خط سيره وما أن شاهده حتى قام بذبح رقبته، وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن الإصابة الموجودة بالعنق هي إصابة ذبحية حديثة، حدثت من الجر على العنق بجسم صلب ذو حافة حادة، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد في تحقيقات النيابة، وتعزى الوفاة إلى الإصابة الذبحية، وما أحدثته من قطع الأوعية الدموية الرئيسية بالعنق على الجانبين والقصبة الهوائية بين العظم اللامي والغضروف الدرقي ونزيف دموي اصابي غزير مما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية، ما أدى للوفاة.

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